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Fenerbahçe'de dev derbi öncesi kritik zirve

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve asbaşkan Acun Ilıcalı'nın da aralarında bulunduğu dört önemli yönetici, Galatasaray ile yarın deplasmanda oynanacak dev derbi öncesi teknik direktör Jose Mourinho ve sportif direktör Mario Branco ile bir araya geldi. Sarı-lacivertli yönetimin Mourinho'ya derbinin sonucu ne olursa olsun arkasında olduklarının mesajını verdi.

Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbi öncesinde kritik bir zirve gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli kulübün ileri gelenleri yemekte buluştu.

BALIKÇIDA BULUŞTULAR

Bir balıkçıda organize edilen yemekte kulüp başkanı Ali Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte teknik direktör Jose Mourinho, asbaşkanlar Acun Ilıcalı, Hamdi Akın, yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ve Sportif AŞ yönetiminde yer alan iş insanı Nezih Barut da yer aldı. Yemekte sportif direktör Mario Branco da yer aldı.

YÖNETİMDEN MOURINHO'YA DESTEK

24 Şubat Pazartesi (yarın) saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak derbi öncesi Ali Koç ve yöneticilerin rahat ve neşeli bir tavırda olduğu, teknik direktör Jose Mourinho'ya derbinin sonucu ne olursa olsun arkasında olduklarının mesajını verdikleri öğrenildi.

İşte o buluşmadan bir fotoğraf;

Fenerbahçe'de dev derbi öncesi kritik zirve

Fenerbahçe'de dev derbi öncesi kritik zirve
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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