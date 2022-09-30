Derbi öncesi Fenerbahçe'nin tadı kaçtı! 3 yıldız futbolcu dev maçta yok

Pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye yıldız futbolcularından kötü haber geldi. Derbi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Luan Peres, Serdar Aziz ve Joshua King'in Vodafone Park'ta oynanacak dev mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'de sezonun ilk derbisi 2 Ekim Pazar saat 20.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Dev maç öncesi sarı-lacivertlilerde 3 futbolcunun karşılaşmada boy göstermesi beklenmezken, bu isimleri derbiye yetiştirmek için ise büyük çaba sarf ediliyor.

PERES, SERDAR VE KİNG YETİŞMESİ ZOR

Fanatik'in haberine göre, Luan Peres ile birlikte takımla çalışmalara başlayan Serdar Aziz'in durumu belirsizliğini korurken, Norveç Milli Takımı'ndan sakat dönen Joshua King'in de derbide forma giyme ihtimalinin olmadığı belirtiliyor.

AEK YA DA KARAGÜMRÜK MAÇINDA SAHADA OLACAK

Luan Peres ile King'in bir süre daha takımdan ayrı kalmaları beklenirken Jorge Jesus'un sakatlığını atlatan ancak henüz beklenen seviyeye gelemeyen Serdar Aziz'i Beşiktaş derbisinde oynatmayı düşünmüyor. Aziz'in Avrupa Ligi'nde oynanacak AEK Larnaca ya da Fatih Karagümrük maçlarında forma giymesi bekleniyor.