Fenerbahçe'de deprem! Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçında oynamayacak
Fenerbahçe'nin 1-0 mağlup olduğu Saint-Gilliose maçında sakatlanan Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Yıldız futbolcunun sakatlığının ciddiyeti hakkında kulüpten resmi açıklama henüz yapılmadı.
Süper Lig devi Fenerbahçe şampiyonluk yolunda sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. Sarı-lacivertlilerde, son oynanan karşılaşmada sakatlanan Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
Fenerbahçe'nin, Saint-Gilliose maçına sonradan oyuna giren ve sakatlanan Mert Hakan Yandaş'dan kötü haber geldi. TRT Spor'un haberine göre Yandaş'ın, Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor. Yıldız futbolcunun sakatlığı hakkında Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Yıllardır formasını giydiği sarı-lacivertli takımda bu sezon toplamda 23 maça çıkan deneyimli futbolcu 3 gol, 6 asistlik istatistik yakaladı.