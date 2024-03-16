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Fenerbahçe'de deprem! Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçında oynamayacak

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Fenerbahçe'nin 1-0 mağlup olduğu Saint-Gilliose maçında sakatlanan Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Yıldız futbolcunun sakatlığının ciddiyeti hakkında kulüpten resmi açıklama henüz yapılmadı.

Süper Lig devi Fenerbahçe şampiyonluk yolunda sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. Sarı-lacivertlilerde, son oynanan karşılaşmada sakatlanan Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'nin, Saint-Gilliose maçına sonradan oyuna giren ve sakatlanan Mert Hakan Yandaş'dan kötü haber geldi. TRT Spor'un haberine göre Yandaş'ın, Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor. Yıldız futbolcunun sakatlığı hakkında Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de deprem! Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçında oynamayacak

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yıllardır formasını giydiği sarı-lacivertli takımda bu sezon toplamda 23 maça çıkan deneyimli futbolcu 3 gol, 6 asistlik istatistik yakaladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mert Hakan Yandaş Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Şapkasız Kovboy:

Takımın bel kemiği mi ? :) :) sabah sabah hiç güleceğim yoktu. Dünya Yıldızı Ballon d'Or Sahibi falan deseydiniz :D

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