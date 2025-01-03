Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
Milyonların maaşını belirleyen verilere Erdoğan'dan ilk yorum
Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
Esad sonrası Suriye'de bir ilk
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı

Fenerbahçe'de deprem: İki yıldız birden sakatlandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesinde iki kötü gelişme yaşandı. Samet Akaydin'in arka adalesinde kısmi zorlanma, İsmail Yüksek'in arka adalesinde ise yırtık tespit edildi. İki oyuncu da Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Özellikle İsmail Yüksek'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de pazar günü oynanacak Hatayspor maçı öncesinde iki can sıkan gelişme birden yaşandı.

HATAYSPOR MAÇINDA YOKLAR

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcularından Samet Akaydin'in arka adalesinde kısmi zorlanma, İsmail Yüksek'in arka adalesinde ise yırtık tespit edildi. iki oyuncu da Hatayspor maçında forma giyemeyecek. İsmail Yüksek'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek için yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz İsmail Yüksek'in Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de deprem: İki yıldız birden sakatlandı

Fenerbahçe'de deprem: İki yıldız birden sakatlandı
Kaynak: Haberler.com / Spor
img

Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif
img

Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
img

Avukatlar düğmeye bastı! Narin davasında bir ismin tahliyesi isteniyor
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBahtsız Bedevi:

Samet mi sakat vah Hatayıma

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMEHMET K.:

Oh be bir fenerli olarak çok sevindim bu habere keşke sezonu kapattı salako samet deselerdi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Barış, Yunus, Kaan, Abdulkerim ve Kerem Demirbay biz de ki Türklere bak bi de bunlarda ki sonra da yok yapı yok hakem.. Mert Hakanla falan ligden düşmediğinize dua edin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz
Avukatlar düğmeye bastı! Narin davasında bir ismin tahliyesi isteniyor
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
3 gün boyunca işkence edilip böcek yedirilen genç isyan etti

Son Dakika Haberleri

Başkan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Başkan filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Kepez, Konyaaltı 3-4 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kiracı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kiracı filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi! 3-4 Ocak Akşehir, Selçuklu, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Zembilli konusu ne? Zembilli oyuncuları kim? Zembilli ne demek, Zembilli anlamı ne (ATV)? Zembilli karakterleri kim? Zembilli gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, uyarlama mı? Zembilli nerede çekiliyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.