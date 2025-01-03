Fenerbahçe'de deprem: İki yıldız birden sakatlandı
Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesinde iki kötü gelişme yaşandı. Samet Akaydin'in arka adalesinde kısmi zorlanma, İsmail Yüksek'in arka adalesinde ise yırtık tespit edildi. İki oyuncu da Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Özellikle İsmail Yüksek'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de pazar günü oynanacak Hatayspor maçı öncesinde iki can sıkan gelişme birden yaşandı.
HATAYSPOR MAÇINDA YOKLAR
Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcularından Samet Akaydin'in arka adalesinde kısmi zorlanma, İsmail Yüksek'in arka adalesinde ise yırtık tespit edildi. iki oyuncu da Hatayspor maçında forma giyemeyecek. İsmail Yüksek'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe'den İsmail Yüksek için yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz İsmail Yüksek'in Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.