Fenerbahçe'de deprem: İki yıldız birden sakatlandı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de pazar günü oynanacak Hatayspor maçı öncesinde iki can sıkan gelişme birden yaşandı.

HATAYSPOR MAÇINDA YOKLAR

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcularından Samet Akaydin'in arka adalesinde kısmi zorlanma, İsmail Yüksek'in arka adalesinde ise yırtık tespit edildi. iki oyuncu da Hatayspor maçında forma giyemeyecek. İsmail Yüksek'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek için yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz İsmail Yüksek'in Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.