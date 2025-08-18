Fenerbahçe'de çilingir aranıyor

Fenerbahçe'de Göztepe maçının ardından orta sahada büyük bir eksiklik göze çarptı. Sarı-lacivertlilerde kapanan savunmalara karşı kilidi açabilecek yaratıcı oyuncu eksikliği gözler önüne serildi. Mourinho, geriye çekilen takımlara karşı maçı çözecek oyuncu arayışlarına başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynanan Feyenoord maçında coşkulu ve baskılı bir futbol sergileyen Fenerbahçe'de taraftarlar ligde oynanan Göztepe deplasmanında da aynı oyunu bekledi ancak hayal kırıklığına uğradı. Sarı-lacivertliler, İzmir deplasmanında 0-0 berabere kalarak lige kayıpla başladı.

PLAN GÖZTEPE MAÇINDA İŞLEMEDİ

Fenerbahçe, Feyenoord karşısında rakip savunma büyük bir baskı yapmış ve bunun karşılığını gollerle almıştı. Teknik Direktör Jose Mourinho kazanan kadroyu sakat olan Mert Müldür dışında Göztepe deplasmanında da bozmadı ancakHollanda ekibi karşısında tıkır tıkır işleyen plan, Göztepe deplasmanında işlemedi.

RAKİP CEZA SAHASI İÇİNDE TOPLA BULUŞAMADILAR

Göztepe, takım halinde iyi defans yapıp, sahaya çok iyi dizilince Mourinho'nun 'baskı' planı tutmadı. Sarı-lacivertlilerde hücum oyuncuları rakip ceza sahası içinde çok az topla buluştu. Kapanan takımlara karşı geçen sezon da çözüm bulmakta zorlanan Teknik Direktör Mourinho'nun, risk alarak kontrataktan gol yeme istememe düşüncesi de sistemin ve oyunun işlememesini sağladı.

ÇİLİNGİR ARANIYOR

Dusan Tadic'in takımdan ayrılışıyla birlikte 'yaratıcı oyuncu' eksikliği de ligde daha ilk haftadan gözler önüne serildi. 10 numarada görev yapan Szymanski çok koşup çok iyi mücadele etmesine rağmen yaratıcılık anlamında bekleneni yine veremedi. Bu doğrultuda Jose Mourinho, geriye çekilen takımlara karşı maçın kilidini açacak oyuncu arayışlarına başladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelim Adanalı:

bu traş yakışıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısafir:

beş para etmez en-nesiri amrabat ile türklere ön yargılı maorinho gibiler oldukça, ruhuna fatiha okuyacak imamı da arayın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
