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Bodrumspor maçında oynayacak mı? Burnu kırılan Dzeko hakkında son karar çıktı

Bodrumspor maçında oynayacak mı? Burnu kırılan Dzeko hakkında son karar çıktı
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Romanya-Bosna Hersek maçında burnu kırılan Dzeko'nun Fenerbahçe yönetiminin verdiği kararla maç kadrosunda yer alacağı belirtildi. İlk 11'de oynayıp oynamayacağına ise teknik direktör Jose Mourinho karar verecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde yarın akşam Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımda Edin Dzeko'nun son durumu belli oldu.

KADRODA OLACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Romanya-Bosna Hersek maçında burnu kırılan Edin Dzeko ile ilgili karar verildi. Fenerbahçe'nin yıldızının yarın akşam oynanacak Bodrum FK maçının kadrosunda olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de burnu kırılan Dzeko hakkında son karar çıktı

Boşnak golcünün ilk 11'de oynayıp oynamayacağına ise teknik direktör Jose Mourinho karar verecek.

Fenerbahçe'de burnu kırılan Dzeko hakkında son karar çıktı

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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