Bodrumspor maçında oynayacak mı? Burnu kırılan Dzeko hakkında son karar çıktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde yarın akşam Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımda Edin Dzeko'nun son durumu belli oldu.

KADRODA OLACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Romanya-Bosna Hersek maçında burnu kırılan Edin Dzeko ile ilgili karar verildi. Fenerbahçe'nin yıldızının yarın akşam oynanacak Bodrum FK maçının kadrosunda olacağı öğrenildi.

Boşnak golcünün ilk 11'de oynayıp oynamayacağına ise teknik direktör Jose Mourinho karar verecek.