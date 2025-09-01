Fenerbahçe'den sakatlıklarla boğuşan Diego Carlos'a göndermeli veda

Fenerbahçe, Diego Carlos'un Como'ya kiralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Carlos ile ilgili ''Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz.'' denildi. Bu sözler taraftarlar tarafından oyuncuya gönderme olarak algılandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan 32 yaşındaki defans oyuncusu Diego Carlos ile yollar ayrıldı.

DIEGO CARLOS COMO'YA KİRALANDI

Fenerbahçe, geride kalan sezonun devre arasında transfer edilen Diego Carlos'un Como'ya kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

SON CÜMLE DİKKAT ÇEKTİ

Kulüpten yapılan açıklamanın son cümlesi dikkat çekti. Yapılan paylaşımda 'Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz." yazılması gözlerden kaçmadı. Taraftarlar, Sarı-lacivertli kulübün sürekli sakatlıklarla boğuşan Diego Carlos'a gönderme yaptığını dile getirdi.

DIEGO CARLOS'TAN CEVAP

Öte yandan Diego Carlos'tan Fenerbahçe resmi hesabına cevap gecikmedi. Brezilyalı futbolcu yaptığı yorumda 'Sakatlıklardan dolu başarılı bir sezon diliyoruz' sözünü tekrarladı ve kulübe teşekkür etti. Carlos ayrıca yorumuna çok sayıda gülücük emojisi de ekledi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Transfer olduğu zamandan Fenerbahçe formasıyla sadece 5 maça çıkabildi. Deneyimli yıldızın Sarı-lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

