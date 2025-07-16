Fenerbahçe'de Başkan Vekili Erol Bilecik'in İstifası Kabul Edildi

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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, başkan vekili Erol Bilecik'in istifasını kabul etti ve yerine Sertaç Komsuoğlu atandı. Kulüp, Bilecik'e yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, başkan vekili Erol Bilecik'in istifasını kabul etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkan vekilimiz Sayın Erol Bilecik tarafından 13 Temmuz 2025 tarihinde iletilen istifa beyanı, 16 Temmuz 2025 tarihinde yönetim kurulumuzca değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. Sayın Erol Bilecik'e kulübümüze bugüne kadar yaptığı tüm hizmetleri için teşekkürlerimizi sunarız." denildi.

Erol Bilecik'ten boşalan başkan vekilliği görevine Sertaç Komsuoğlu'nun atandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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