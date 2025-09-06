Fenerbahçe'de Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp'in Yönetim Kurulu Adayları Açıklandı

Fenerbahçe Kulübünde bu ay gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olan Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

Hakan Bilal Kutlualp'in kampanya sayfasının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, belirlenen listede şu isimler yer alıyor:

Savaş Adalet, Ali Ferhat Ağmış, Vedat Bayram, Kerem Bozyayla, Celal Can, Tamer Erbek, Berkay Erdim, Alp Kaan Çetin, Mahmut Sercan Demirtaş, Çağdaş Kadakal, Sinan Hacıoğlu, Aydın Kaya, Erkan Kaya, Selim Koray, Doğan Barış Öztop, Serkan Sarıyaprak, Selin Şenay, Celal Can Uzkan, Mustafa Tunçdemir, Hüseyin Burak Yeni, Burcuhan Yıldıran Kuroğlu.