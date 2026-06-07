Hakan Safi: "Fenerbahçe camiası eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor"

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, " Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve transferler sözü verdim. Bunların da kontratlarını yaptığımı söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimiz Aziz Başkanı da tebrik ediyorum" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gayriresmi sonuçlara göre Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra başkanlığa seçildi. Kongrede başkan adayı olan Hakan Safi, seçimde kullanılan oyların açıklandığı dakikalarda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Safi, "Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Öyle gözüküyor. Bu açıklamaları yapmak bizim için doğru olacağını düşünüyoruz. Fenerbahçe'mizin sandığı namustur dedik. Fenerbahçe camiası böyle istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve transferler sözü verdim. Bunların da kontratlarını yaptığımı söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimiz Aziz Başkanı da tebrik ediyorum. İnşallah kendisi başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olsun istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Rakibimi de kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Nasıl bir Fenerbahçe'nin olduğunu hep birlikte oturup seyredeceğiz"

Kendilerine oy veren kongre üyelerine de teşekkürlerini sunan Safi, "Sağ olsunlar bize inanmışlar. Ama diğer tarafta da daha fazla bize oy vermeyenler var. Onları da anlamak lazım nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Nasıl bir Fenerbahçe'nin olmasını istiyorlar? Artık zamana bırakacağız. Zamanla çıkacak bunlar meydana. Nasıl bir Fenerbahçe'nin olduğunu hep birlikte oturup seyredeceğiz. Dediğim gibi ben Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim, Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim. Fenerbahçe'yle ilgili sorumluluklarım da devam ediyor. Gerekli istişareleri yaparak da önümüzü her zaman şekillendireceğiz. Her şey Fenerbahçe için. Sizlere teşekkür ediyorum. Rakibimizi de tebrik ediyorum. İnşallah Fenerbahçe için güzel şeyler olur. Hep beraber oturalım seyredelim. Camiamıza bu sonuçlar hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah sonuçlarını hep beraber bir sene içerisinde tekrar göreceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı