Haberler

Hakan Safi: "Fenerbahçe camiası eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gayriresmi sonuçlara göre Aziz Yıldırım başkan seçildi. Rakip aday Hakan Safi, yenilgiyi kabul ederek Yıldırım'ı tebrik etti ve camianın eskiyle yaşamayı tercih ettiğini söyledi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, " Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve transferler sözü verdim. Bunların da kontratlarını yaptığımı söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimiz Aziz Başkanı da tebrik ediyorum" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gayriresmi sonuçlara göre Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra başkanlığa seçildi. Kongrede başkan adayı olan Hakan Safi, seçimde kullanılan oyların açıklandığı dakikalarda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Safi, "Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Öyle gözüküyor. Bu açıklamaları yapmak bizim için doğru olacağını düşünüyoruz. Fenerbahçe'mizin sandığı namustur dedik. Fenerbahçe camiası böyle istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve transferler sözü verdim. Bunların da kontratlarını yaptığımı söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimiz Aziz Başkanı da tebrik ediyorum. İnşallah kendisi başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olsun istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Rakibimi de kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Nasıl bir Fenerbahçe'nin olduğunu hep birlikte oturup seyredeceğiz"

Kendilerine oy veren kongre üyelerine de teşekkürlerini sunan Safi, "Sağ olsunlar bize inanmışlar. Ama diğer tarafta da daha fazla bize oy vermeyenler var. Onları da anlamak lazım nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Nasıl bir Fenerbahçe'nin olmasını istiyorlar? Artık zamana bırakacağız. Zamanla çıkacak bunlar meydana. Nasıl bir Fenerbahçe'nin olduğunu hep birlikte oturup seyredeceğiz. Dediğim gibi ben Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim, Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim. Fenerbahçe'yle ilgili sorumluluklarım da devam ediyor. Gerekli istişareleri yaparak da önümüzü her zaman şekillendireceğiz. Her şey Fenerbahçe için. Sizlere teşekkür ediyorum. Rakibimizi de tebrik ediyorum. İnşallah Fenerbahçe için güzel şeyler olur. Hep beraber oturalım seyredelim. Camiamıza bu sonuçlar hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah sonuçlarını hep beraber bir sene içerisinde tekrar göreceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti

Bavulunu kapan bu iki ilçemize akın ediyor! Bir kere gelen kopamıyor
Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: 'Partiyi bize verin” teklifi

Kulisleri sallayan iddia! Özel'in teklif yaptığı parti ortaya çıktı
Irak'ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü

Türbeden dönen ziyaretçileri taşıyordu! Onlarca kişi can verdi
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı

Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı
Yasa dışı bahis çetesi operasyonunda 203 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi

5 yıllık takip dev vurgunu ortaya çıkardı: Rakam öyle böyle değil