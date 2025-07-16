Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! 1. Lig'e gitti

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılıklar da peş peşe geliyor. Sarı-lacivertlilerde Jin Ho Jo'nun ardından Emre Demir de takıma veda etti.

YENİDEN SAKARYASPOR'A KİRALANDI

Geride bıraktığımız sezonu Sakaryaspor'da kiralık geçiren ve yeni sezon öncesi Fenerbahçe'ye dönen Emre Demir, yeniden 1. Lig ekibi Sakaryaspor'a kiralandı. Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncu, bugün Sakarya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacak.

10 GOLE KATKI YAPTI

Geride bıraktığımız sezonda Sakaryaspor formasıyla 32 maça çıkan Emre Demir, 9 gol ve 1 asistlik performans sergilemeyi başadı.