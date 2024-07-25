Fenerbahçe'de ayrılık! Umut Nayir, Konyaspor'a transfer oluyor
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Umut Nayir'in geleceği belli oldu. Golcü futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a transfer olmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı kulüp, Fenerbahçe'ye 600 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Umut ise yıllık 30 milyon TL kazanacak.
Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Umut Nayir, takımdan ayrılıyor. Umut, kariyerine Süper Lig'de devam edecek.
BONSERVİSİYLE KONYASPOR'A GİDİYOR
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Umut Nayir'in transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlılar, sarı-lacivertli kulübe 31 yaşındaki futbolcu için 600 bin euro boservis bedeli ödeyecek.
MAAŞI DA BELLİ OLDU
Umut Nayir, Süper Lig ekibi Konyaspor'dan yıllık 30 milyon TL maaş alacak. Kariyerine Konyaspor'da devam edecek olan Umut Nayir kısa bir süre içerisinde yeşil-beyazlı takımla resmi sözleşme imzalayacak.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Umut Nayir, geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Ligin ilk devresinde sarı-lacivertli formayla 13 maça çıkan Umut, sezonun diğer yarısını Pendikspor'da kiralık geçirmişti. Tecrübeli forvet, İstanbul ekibiyle çıktığı 18 maçta 5 gol attı ve 1 de asist yaptı.