Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad ile anlaşmaya varan Youssef En-Nesyri, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Faslı golcü, salı günü İstanbul'dan ayrılarak Suudi Arabistan'a gidecek.

  • Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
  • Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad ile anlaşmaya vardı.
  • Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu ligin iddialı ekibi Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

MAÇ SONUNDA TAKIMLA VEDALAŞTI

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan yıldız isim, maçın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDİYOR

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad ile anlaşmaya varan 28 yaşındaki Youssef En-Nesyri, salı günü İstanbul'dan ayrılacak ve Suudi Arabistan'a gidecek. Al Ittihad için sağlık kontrollerinden geçecek En-Nesyri, ardından resmi imzayı atacak.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta süre bulan deneyimli oyuncu, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
