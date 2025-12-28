Fenerbahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir transfer daha
Anthony Musaba'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, Hollanda Ligi ekibi Utrecht'te forma giyen 25 yaşındaki sol bek Souffian El Karouani için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı.
- Fenerbahçe, Hollanda'nın Utrecht takımında forma giyen 25 yaşındaki sol bek Souffian El Karouani ile anlaşma sağladı.
- Souffian El Karouani, bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkarak 3 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig devi Fenerbahçe, ilk transferini Samsunspor'dan Anthony Musaba ile gerçekleştirmişti. Sarı-lacivertli taraftarlara bir müjdeli haber daha geldi.
HOLLANDA'DAN SOL BEK GELİYOR
Archie Brown'un uzun süreli sakatlığı sonrası sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe, transferde gözünü Hollanda'ya çevirdi. Bu isim, Utrecht'te forma giyen 25 yaşındaki sol bek Souffian El Karouani oldu.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Premier Lig dahil dört farklı ligden teklifler alan Souffian El Karouani'nin tercihinin Fenerbahçe olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, bu transferde hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan 25 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu maçlarda 3 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.