Fenerbahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir transfer daha

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig devi Fenerbahçe, ilk transferini Samsunspor'dan Anthony Musaba ile gerçekleştirmişti. Sarı-lacivertli taraftarlara bir müjdeli haber daha geldi.

HOLLANDA'DAN SOL BEK GELİYOR

Archie Brown'un uzun süreli sakatlığı sonrası sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe, transferde gözünü Hollanda'ya çevirdi. Bu isim, Utrecht'te forma giyen 25 yaşındaki sol bek Souffian El Karouani oldu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Premier Lig dahil dört farklı ligden teklifler alan Souffian El Karouani'nin tercihinin Fenerbahçe olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, bu transferde hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan 25 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu maçlarda 3 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.