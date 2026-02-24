Haberler

Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu

Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ederson ve Talisca'dan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada yıldız isimlerin sakatlık durumları belli oldu ve tedavilerine başlandığı duyuruldu. Takımın bel kemiği olan isimlerin en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Detaylar haberimizde...

  • Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde Kasımpaşa maçında sakatlandı.
  • Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin milli araya kadar oynanacak 6 maçta forma giymesi beklenmiyor.
  • Edson Alvarez'in Beşiktaş ya da Kayserispor maçına yetişmesi öngörülüyor.

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertlilerde sakatlık krizi yaşandı. Mücadelede Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıktı. Anderson Talisca karşılaşmayı tamamlasa da maç sonunda sekerek soyunma odasına gitti. Ederson da son dakikalarda sakatlanarak saha içinde tedavi gördü.

EN AZ 3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAKLAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çağlar Söyüncü'nün 2-3 hafta, Jayden Oosterwolde, Ederson Moraes ve Anderson Talisca'nın ise yaklaşık 3'er hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Öte yandan Milan Skriniar'ın dönüşü için 4 hafta, Edson Alvarez'in ise 6 haftaya yakın süresi olduğu aktarıldı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Kulübü sakatlıklarla ilgili resmi açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin, Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.

• Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,

• Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,

• Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma,

• Jayden Oosterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir."

Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu

6 MAÇTA YOKLAR

Skriniar, Oosterwolde, Ederson, Talisca ve Çağlar'ın milli araya kadar oynanacak 6 maçta forma giymesi beklenmiyor. Edson Alvarez'in ise Beşiktaş ya da Kayserispor maçına yetişmesi öngörülüyor.

Fenerbahçe'nin fikstürü

  • 26 Şubat: Nottingham (D) - UEL
  • 1 Mart: Antalyaspor (D)
  • 4 Mart: Gaziantep FK (D) - ZTK
  • 8 Mart: Samsunspor
  • 15 Mart: Karagümrük (D)
  • 19 Mart: Gaziantep FK
  • 5 Nisan: Beşiktaş
  • 12 Nisan: Kayserispor (D)
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Berbat oyunla Hak edilmeyen şampiyonluğu beklemek çok saçma olurdu

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFırat Çiçek:

şampiyonluk yarınlara kaldı.....

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSedat Onat:

Oynasalar ne olacaktı sanki, şimdi en azından bahane olur

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDünyAli:

Paşa darmadağın etmiş meneri

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste
Cezaevi yolunda korkunç kaza! Eski başbakanın kardeşi kanala düştü

Cezaevi yolunda korkunç kaza! Eski başbakanın kardeşi kanala düştü