İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak

Sürücüler dikkat! Cezalar artıyor, hapis de yatabilirsiniz
'Ön seçimde yokum' diyen Yavaş'tan ikili aday formülü

Mansur Yavaş'tan siyaset dünyasını hareketlendiren formül

Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zenit ve Fenerbahçe, sezon sonuna kadar Ognjen Mimovic'in kiralık transferi için anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Mimovic, Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle kiralık olarak gönderildi. 20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye 6.7 milyon Euro'ya transfer olmuş ancak lisansı çıkarılmasına rağmen henüz forma şansı bulamamıştı.

Fenerbahçe'nin kısa süre önce Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic'in geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Zenit ve Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

NEDEN KİRALANIYOR?

Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin iptal olmasıyla birlikte Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle yabancı oyuncu sayısını 15'e çıkardı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği sarı-lacivertli ekip, kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Bu nedenle bir futbolcunun kadro dışı kalması gerekliydi.

Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı

MALİYETİ

20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euroya transfer oldu. Lisansı çıkarıldı fakat forma şansı bulamadı.

Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Olaylı maçta yeni gelişme! İşi yargıya taşıdılar
img

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
img

Suriye yönetiminden Putin'in küplere bindirecek hamle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asil Nadir vasiyeti etti: Son yolculuğumda bulunmasınlar

Asil Nadir vasiyeti etti: Son yolculuğumda bulunmasınlar
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi

Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı

Sıfır, ikinci el ne varsa alıyorlar! Hepsi Türkiye'den gidiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.