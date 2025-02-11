Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı
Zenit ve Fenerbahçe, sezon sonuna kadar Ognjen Mimovic'in kiralık transferi için anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Mimovic, Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle kiralık olarak gönderildi. 20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye 6.7 milyon Euro'ya transfer olmuş ancak lisansı çıkarılmasına rağmen henüz forma şansı bulamamıştı.
Fenerbahçe'nin kısa süre önce Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic'in geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
ANLAŞMA TAMAM
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Zenit ve Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için anlaşmaya vardı.
NEDEN KİRALANIYOR?
Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin iptal olmasıyla birlikte Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle yabancı oyuncu sayısını 15'e çıkardı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği sarı-lacivertli ekip, kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Bu nedenle bir futbolcunun kadro dışı kalması gerekliydi.
MALİYETİ
20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euroya transfer oldu. Lisansı çıkarıldı fakat forma şansı bulamadı.