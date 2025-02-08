Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor Maçı İçin Alanya'ya Geldi
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için Alanya'ya ulaştı. Takım, özel uçakla geldiği Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan oteline geçerek kamp yapmaya başladı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
Özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaşan Fenerbahçe kafilesi, buradan takım otobüsüyle kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
Bu arada bir grup Fenerbahçe taraftarı, takım kafilesini havalimanında ve konaklayacağı otelde karşıladı.
Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe yarın saat 16.00'da Gain Park Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.