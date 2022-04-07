Fenerbahçe çok pişman olacak! Beşiktaş'tan beklenmedik Thiam bombası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe çok pişman olacak! Beşiktaş'tan beklenmedik Thiam bombası

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe'nin sezon başında Kayserispor'a gönderdiği Mame Thiam, adeta küllerinden doğdu. Önümüzdeki sezon forvet hattında büyük boşluk oluşacak Beşiktaş'ın Mame Thiam'la temas kurduğu öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler'de geçen yıl gösterdiği başarılı performansla sezon başında Kayserispor'a satılan Mame Thiam, Sarı-Kırmızılı ekipte adeta küllerinden doğdu. Nijeryalı kanat-forvet bu sezon 20 maçta 10 gol 4 asist üretti.

Fenerbahçe çok pişman olacak! Beşiktaş'tan beklenmedik Thiam bombası

BEŞİKTAŞ KANCA ATTI

Kiralık Batshuayi ve sözleşmesi bitecek Larin'in durumu belirsizliğini hesap eden Kara Kartal, Mame Thiam'a kanca attı. 28 yaşındaki futbolcu için ilk teması kurdu.

Fenerbahçe çok pişman olacak! Beşiktaş'tan beklenmedik Thiam bombası

TAKAS TEKLİFİ

Siyah-Beyazlılar'ın Kayserispor'a takas önerisiyle gideceği öğrenildi. Kayserispor'un belirleyeceği bir veya iki futbolcu, sembolik bir bonservis ücretiyle Thiam için teklif yapılacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Kayserispor, Fenerbahçe, Mame Thiam, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title