Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Cengiz Ünder'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

29 yaşındaki kanat oyuncusuna Fenerbahçe'ye verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür edilerek, yeni takımı Arca Çorum FK'da ve kariyerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.

2023-2024 sezonu başında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan 15 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekipte istediği performansı sergileyemedi.

2024-2025'in ikinci yarısında ABD temsilcisi Los Angeles FC'de ve geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda forma giydiği 43 maçta 9 gole imza attı.

Kaynak: AA