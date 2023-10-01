Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ tarafta Dzeko'nun ceza sahası içi sol tarafına açtığı ortada Tadic, son çizgide topu kale önüne çevirdi. Szymanski'nin altıpasın içinden yaptığı olduğu vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

21. dakikada ceza yayında İsmail'in ara pasında kale önünde kaleciyle karşıya kalan Dzeko'nun şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada sağ taraftan Benhur'un ortasında topla buluşan Varesanovic'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı.

38. dakikada Osayi-Samuel, rakibiyle girdiği ikili mücadelede kazandığı topu Szymanski'ye aktardı. Szymanski'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Fred, ceza sahası içi sağ tarafında son çizgiye inmeden topu arka direğe gönderdi. Kale önünde topla buluşan Dzeko'nun dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Pozisyonun sonrasında VAR uyarısıyla yapılan inceleme neticesinde Hakem Cihan Aydın, golü iptal etti.

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Caner Özaral

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Mert Hakan Yandaş, Kent, King, Mert Müldür, Umut Nayir, Oosterwolde, Crespo, Bartuğ Elmaz

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Mithat Pala, Shelvey, Gustavo Sauerbeck, Varesanovic, Benhur Keser, Minchev

Yedekler: Tarık Çetin, Alikulov, Halil Pehlivan, Gaich, Olawoyin, Anıl Yaşar, Laine, Faye, Eray Korkmaz, Zeqiri

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Szymanski (dk. 3) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL