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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçında 6 Değişiklikle Saha Çıktı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçında 6 Değişiklikle Saha Çıktı
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta teknik direktör Jose Mourinho tarafından yapılan 6 değişiklikle sahaya çıkarken yeni transferler Diego Carlos ve Milan Skriniar ilk kez forma giydi. Ayrıca, Fenerbahçe camiası, hayatını kaybeden iki üyesi için saygı duruşu gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynadıkları Midtjylland maçı 11'ine göre Çaykur Rizespor karşısına 6 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Midtjylland maçı 11'inde 6 değişiklik yaptı. Savunmada yer alan 3 isim; Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'in yerine Diego Carlos, Milan Skriniar ve Levent Mercan görev aldı. Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek ve Dusan Tadic'in yerine ise Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın ve Filip Kostic şans buldu.

Carlos ve Skriniar 11'de, Talisca kulübede

Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Diego Carlos ve Milan Skriniar ilk kez forma giydi. Carlos, Göztepe müsabakasında sonradan oyuna girerken, Skriniar ilk kez görev aldı. İki stoper, Karadeniz ekibine karşı 11'de sahaya çıktı.

Öte yandan bir diğer yeni transfer Anderson Talisca da yedek kulübesinde bekledi.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Mert Müldür'ün yanı sıra Allan Saint-Maximin de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; "İrfan Can Eğribayat, Diego Carlos, Milan Skriniar, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Fred, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Anderson Talisca ve Cenk Tosun ise bekledi.

Jose Mourinho cezasını tamamladı

Göztepe maçında kart cezası nedeniyle saha kenarında olamayan Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, cezasını tamamladı. Mourinho, bugün takımının başında maça çıktı.

Ogün Altıparmak ve Salih Dereli için saygı duruşu

Fenerbahçe camiası iki gün içinde kayıplar yaşadı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli dün hayatını kaybederken, eski milli futbolcu Ogün Altıparmak da bugün sabah saatlerinde vefat etti. Sarı-lacivertli futbolcular da ısınmaya, 'Her şey için teşekkürler. Kalbimizdesin Mehmet Salih Dereli' ve 'Fenerbahçe seni unutmayacak Ogün Altıparmak' yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

Seremoni öncesi bu iki isim için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Reklam panolarında da Dereli ve Altıparmak için yazılan mesajlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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