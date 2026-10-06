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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasman maçı hazırlığını İsmail Kartal'la sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde core, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Futbolcular günü pas çalışmaları ve bireysel idmanlarla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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