Brann-Fenerbahçe maçının ardından

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Norveç'in Brann takımını deplasmanda 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik sorumlu Zeki Murat Göle, maç sonu oyuncularını tebrik etti ve takımın iyi performansını vurguladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç'in Brann ekibini deplasmanda 4-0 yenen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle, galibiyet için futbolcuları tebrik etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun cezalı olduğu Brann Stadı'nda müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göle, takımın maça çok iyi başladığını dile getirdi.

Oyuncuların A'dan Z'ye istenilen tüm şablonu uyguladığını vurgulayan Göle, "Oyuncularımızın hepsini mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Oyun başında golü erken bulmamız oyunu rahat götürmemizi sağladı. Bunu yaparken de ön baskının kuvvetli olması gerekiyor. Bunu en iyi şekilde yaptık. Bir dönem oyunun kontrolünü kaçırdık ama iyi savunma yaptık. Hızlı bir pozisyonda kırmızı kart geldi ve ve sonrasında da oyunun bütün kontrolü bize geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Tedesco ile ilişkisine de değinen Göle, "Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Kendi yardımcıları da bana destek oldu. Çok değerli isimler. Aramız çok iyi. Çok naif ve iyi bir insan. Her şeyi bütün detaylarıyla paylaşıyoruz. O bizim biz de onun tecrübelerinden yararlanıyoruz. Samandıra'da herkesle çok iyi iletişimi var. İnşallah çok başarılı olacaktır, buna bütün kalbimle inanıyorum." ifadelerini kullandı.

