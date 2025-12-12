Haberler

UEFA Avrupa Ligi: Brann: 0 Fenerbahçe: 4 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç deplasmanında Brann'ı 4-0 mağlup etti. Maçta Talisca'nın 3 gol attığı karşılaşmada, Fenerbahçe etkileyici bir performans sergiledi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç deplasmanında Brann'ı 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Nene'nin kaleci Dyngeland ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Dyngeland gole izin vermedi.

65. dakikada sol kanattan Levent Mercan'ın ortasında kale önünde Talisca'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-4

87. dakikada Nene'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

Stat: Brann

Hakemler: Willy Delajod, Erwan Finjean, Valentin Evrard

Brann: Dyngeland, de Roeve (Mads Hansen dk. 83) Pallesen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sorensen, Pedersen (Japhet Sery dk. 26), Mathisen (Nana Boakye dk. 67), Castro (Markus Haaland dk. 67), Holm (Mads Sande dk. 84)

Yedekler: Tom Bramel, Mathias Klausen, Joachim Soltvedt, Lars Remmem, Bard Fine

Teknik Direktör: Freyr Alexandersson

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar (Kamil Efe Üregen dk. 85), Jayden Oosterwolde, Archie Brown (Levent Mercan dk. 61), Fred, İsmail Yüksek (Yiğit Efe Demir dk. 61), Nene, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 73), Talisca (Sebastian Szymanski dk. 73), Youssef En-Nesyri

Yedekler: Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Edson Alvarez, Haydar Karataş

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 5), Talisca (dk. 36, 44 ve 65) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Helland (dk. 18) (Brann)

Sarı kartlar: Freyr Alexandersson (Teknik Direktör) (Brann), Archie Brown (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
