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Fenerbahçe, Bodrum FK'yi 4-2 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Bodrum FK'yi 4-2 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK'yi deplasmanda 4-2'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta öne çıkan isimler arasında golleriyle takımına katkı sağlayan oyuncular yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı 4-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada ceza yayının gerisinde topu alan İrfan Can'ın uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

59. dakikada Fredy'nin ara pasına hareketlenen Okita'nın ceza yayından şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağın sahibi oldu.

65. dakikada Fredy'nin ara pasında Puşçaş savunma arkasına sarktı ve ceza sahası sol çaprazında kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kaldı. Puşçaş'ın şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kurtardı.

85. dakikada sağ taraftan Üzeyir'in arka direğe ortasında Mohammed, kafayla pasını Fredy'ye aktardı. Fredy'nin altıpasın gerisinden bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-4

90+2. dakikada Fredy'nin sol taraftan doğrudan kaleyi düşünerek kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay

Bodrum FK: Rüzgar Mehmed Adıyaman, Üzeyir Ergün, Christophe Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Arlind Ajeti dk. 46), Pedro Brazao (Fredy dk. 46), Musah Mohammed, Ege Bilsel (Enis Bardhi dk. 46), Jonathan Okita (Taylan Antalyalı dk. 81), George Puşçaş (Taulant Seferi dk. 67)

Yedekler: Baran Demir, Süleyman Özdamar, Ondrej Celustka, Gökdeniz Bayrakdar, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: Jose Morais

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski (Dusan Tadic dk. 72), Filip Kostic (Alexander Djiku dk. 81), İrfan Can Kahveci (Mert Hakan Yandaş dk. 82), Anderson Talisca (Allan Saint-Maximin dk. 72), Youssef En-Nesyri (Edin Dzeko dk. 72)

Yedekler: Dominik Livakovic, İsmail Yüksek, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: George Puşçaş (dk. 31 pen.), Fredy (dk. 85) (Bodrum FK), Milan Skriniar (dk. 5), Oğuz Aydın (dk. 32), Szymanski (dk. 36), Anderson Talisca (dk. 45 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Musah Mohammed, Jonathan Okita (Bodrum FK), Allan Saint-Maximin (Fenerbahçe) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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