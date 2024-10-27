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Fenerbahçe, Bodrum FK'yi 15. Dakikada Youssef En-Nesyri'nin Golüyle Geçti

Fenerbahçe, Bodrum FK'yi 15. Dakikada Youssef En-Nesyri'nin Golüyle Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK ile karşılaştığı maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Youssef En-Nesyri'nin 15. dakikada attığı golle ev sahibi ekip üstünlüğünü sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan İsmail Yüksek'in ortaya çevirdiği topta Dzeko'nun ayak dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Sousa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

15. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan ortasında kaleci Sousa'nın yumrukladığı topa altıpas içinde En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

19. dakikada Saint-Maximin'in sol tarafta rakiplerini geçerek çizgiye indikten sonra yaptığı ortada ceza sahası içindeki İrfan Can Kahveci'nin vole vuruşunu kaleci çeldi. Pozisyonun devamında En-Nesyri'nin şutunda top auta çıktı.

38. dakikada Dzeko'nun pasında sağ tarafta topla buluşan Osayi-Samuel'in ceza sahasına girip Ali Aytemur'u çalımladıktan sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Sousa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada İrfan Can'ın ara pasında topa yönelen Osayi-Samuel'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Anıl Usta

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Mert Müldür, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ondrej Celustka, Arling Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Ahmet Aslan, Taulant Seferi, Samet Yalçın, Zdravko Dimitrov, George Puşcaş

Yedekler: Gökhan Akkan, Taylan Antalyalı, Fredy, Gabriel Obekpa, Osman Haqi, Pedro Brazao, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı, Ege Bilsel, Yusuf Sertkaya

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gol: Youssef En-Nesyri (dk. 15) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Samet Yalçın (Bodrum FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fenerbahçe 3-sayfa Futbol Bodrum Spor

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