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Fenerbahçe, Bodrum FK Maçına Hazır

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen antrenmanda taktiksel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile başladı. Taktiksel çalışmalarla devam eden antrenman, bireysel programlarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Grey Beton Bodrum Stadı'nda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçının kadrosunda şu isimler yer aldı:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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