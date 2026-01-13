Haberler

Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası grup etabının 2. haftasında yarın Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, dar alanda pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
