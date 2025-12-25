Haberler

Beşiktaş ve Trabzonspor da Adem Yeşilyurt'la ilgileniyor

Karşıyaka'nın 2007 doğumlu kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, sergilediği performansla Süper Lig devlerinin radarına girdi. 18 yaşındaki genç oyuncu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgisini çekiyor.

Karşıyaka'nın 2007 doğumlu genç yıldızı Adem Yeşilyurt'a Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş ve Trabzonspor'un da yakından takip ettiği öğrenildi.

Karşıyaka'nın genç yıldızı Adem Yeşilyurt yükselişini sürdürüyor. TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden yeşil-kırmızılı ekipte forma giyen 2007 doğumlu kanat oyuncusu, sergilediği performansla futbolseverlerin beğenisini kazandı.

Takımda bazı oyuncuların bahis cezası almasının ardından forma şansı bulan 18 yaşındaki Adem Yeşilyurt, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi. Kısa sürede ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelen genç oyuncu, özellikle hücumdaki etkili oyunu ile ön plana çıktı. Performansını 1 gol ve 2 asistle taçlandıran Adem, Süper Lig devlerinin de radarına girmeyi başardı.

Genç yeteneği ilk olarak Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği ve stadyumdan izlediği öğrenilirken, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da Adem Yeşilyurt'u listesine alarak takibe başladığı ifade edildi. Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka'nın ise ara transfer döneminde genç oyuncusunu satmaya sıcak bakmadığı, ancak yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde durumu değerlendirebileceği belirtildi.

Öte yandan milli takımın da radarına giren Adem Yeşilyurt'un, U19 Milli Takım Teknik Direktörü Uğur İnceman tarafından yakından takip edildiği öğrenildi. İnceman'ın, genç oyuncuyu ocak ayı başında gerçekleştirilecek milli takım kampına davet etmesine kesin gözüyle bakılıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
