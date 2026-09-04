Haberler

Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, yarın akşam sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla bitirdi. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda ısınma, pas ve taktik çalışmaları yapıldı. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, antrenman öncesi takımı ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

FENERBAHÇE yarın akşam sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

BAŞKAN AZİZ YILDIRIM'DAN ZİYARET

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Maltepe'de yapımı devam eden akademi tesislerinde gerçekleştirdikleri incelemelerin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek antrenman öncesinde teknik direktör İsmail Kartal, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada takımla sohbet eden Başkan Yıldırım, futbolculara ve teknik heyete başarı dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Osimhen sakatlandı! 5 gollü nefes kesen maçın galibi Galatasaray

Osimhen sakatlandı! İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi

Yemen ordusu, Taiz'de stratejik mevziyi Husilerden geri aldı

12 yıldır süren savaş yeniden alevlendi! Stratejik bölge el değiştirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Kösem’den kan bağışı çağrısı: Acil değil, sürekli bir ihtiyaç

"Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç"
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Bu ülkede erkek kıtlığı var! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı
Belçika'da ekokırım suçu yürürlükte

Bir ülkeden dünyaya örnek olacak karar! Bunu yapan artık hapse girecek
Dünyanın en tehlikeli adasına girmek cesaret istiyor; binlerce yılan burada

Cennet gibi görünüyor ama burası dünyanın en tehlikeli adası

Derede kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı mahalleli kurtardı

Bu kez çaresiz kaldı!