Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.