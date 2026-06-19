Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 77-75 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek şampiyon oldu.

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin başında iki takım da hücumlardan boş dönerken, Horton-Tucker'ın basket faulü ile sarı-lacivertliler 3-0 öne geçti. Beşiktaş adına ilk sayıları Vitto Brown (3 sayı) kaydederken, Tarık Biberovic 3 sayılık isabetiyle karşılık verdi. Ev sahibi televizyon molasına da 8-6 önde girdi. Beşiktaş, Sertaç Şanlı, Brown ve Yiğit Arslan ile bulduğu sayılarla farkı artırırken, 1 dakika 45 saniye kala konuk ekibin aldığı mola öncesi fark 7'ye çıktı. 18-11

Jantunen'in smaçla bulduğu sayıyla farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe, ilk çeyreğin sonlarında hücumda skor üretmekte zorlandı. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin süre biterken 3 sayılık isabet buldu ve ilk çeyrek Beşiktaş'ın 20-16 üstünlüğü ile tamamlandı.

Derbide 2. periyot Jantunen'in pota altından bulduğu basketle başladı. Karşılıklı sayılarla geçilen bölüm sonrası siyah-beyazlılar 7 dakika 3 saniye kala aldıkları molaya 25-22'lik skorla girdi. Hücumda etkinliğini artıran Beşiktaş üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı 10'a yükseltti. Tarık Biberovic, üst üste 3 sayılık atışlarında isabet sağlarken, Beşiktaş'ta önce Sertaç, sonrasında da Anthony Brown farkı yeniden çift haneli sayıya taşıdı.

Berk Uğurlu'nun kenar çizgisinden kaydettiği 3 sayıya karşılık, Wade Baldwin teknik faulün de içinde olduğu bölümde 6 sayılık katkı sağladı. Soyunma odasına Beşiktaş'ın 45-40'lık Beşiktaş üstünlüğü ile girildi.

Beşiktaş, 3. çeyreğin ilk dakikalarında Vitto Brown ve Dotson ile bulduğu sayılarla farkı 11'e çıkartırken, Fenerbahçe bitime 5 dakika 27 saniye kala 9-0'lık seri yakaladı. 51-49

Karşılıklı sayılarla geçilen bölüm sonrası sarı-lacivertliler 54-54'lük eşitlik sağladı. Ev sahibinin savunma ribauntlarındaki etkili oyunuyla birlikte periyot 60-56 bitti.

Müsabakanın son çeyreği Devon Hall'un sayısıyla başlarken, Dotson 3 sayılık basketiyle yanıt verdi. Tarık ve Devon Hall, pota altından kaydettiği sayılarla Fenerbahçe adına skor üretirken, sonrasında iki takım da hücumlardan eli boş döndü. Yiğit Arslan'ın cepheden gören noktadan bulduğu 3 sayılık isabetle Beşiktaş 4 dakika 36 saniye kala farkı yeniden 6'ya çıkardı.

Horton-Tucker'ın turnikeyle bulduğu sayı sonrası skor bitime 3 dakika kala 71-69'a geldi. Savunma ribaundunu alan sarı-lacivertliler Jantunen ile bir sayı daha buldu ve mücadeleye yeniden eşitlik geldi. Devon Dotson'un 3 sayılık isabetiyle takımını öne geçirirken, Wade Baldwin turnikeyle karşılık verdi. 75-74

Savunmada kapılan topla hızlı çıkan Fenerbahçe'de Wade Baldwin, pota altından topu dışarıdaki Tarık Biberovic'e çıkarırken, Tarık'ın 1 saniye kala kaydettiği 3 sayılık sayı sarı-lacivertlileri 77-75 öne geçirdi.

Kalan kısa sürede Beşiktaş isabet bulamadı ve Fenerbahçe parkeden galip ayrılarak seride durumu 3-1'e taşıdı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Wade Baldwin 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Tarık Biberovic 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Beşiktaş'ta ise Yiğit Arslan 19 sayı kaydetti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik

Beşiktaş: Sertaç Şanlı 9, Devon Dotson 15, Vitto Brown 10, Anthony Brown 6, Yiğit Arslan 19, Berk Uğurlu 4, Matt Thomas 11, Conor Morgan 1

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Fenerbahçe Beko: Nicolo Melli 4, Tarık Biberovic 17, Devon Hall 10, Talen Horton-Tucker 10, Khem Birch 3, Mikael Jantunen 12, Wade Baldwin 21, Nando de Colo, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Melih Mahmutoğlu

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 20-16 (Beşiktaş lehine)

Devre: 45-40 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 60-54 (Beşiktaş lehine)

5 faulle çıkan: 30.31 Morgan (Beşiktaş), 00.42 Jantunen (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı