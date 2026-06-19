Haberler

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 77-75 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek şampiyon oldu.

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin başında iki takım da hücumlardan boş dönerken, Horton-Tucker'ın basket faulü ile sarı-lacivertliler 3-0 öne geçti. Beşiktaş adına ilk sayıları Vitto Brown (3 sayı) kaydederken, Tarık Biberovic 3 sayılık isabetiyle karşılık verdi. Ev sahibi televizyon molasına da 8-6 önde girdi. Beşiktaş, Sertaç Şanlı, Brown ve Yiğit Arslan ile bulduğu sayılarla farkı artırırken, 1 dakika 45 saniye kala konuk ekibin aldığı mola öncesi fark 7'ye çıktı. 18-11

Jantunen'in smaçla bulduğu sayıyla farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe, ilk çeyreğin sonlarında hücumda skor üretmekte zorlandı. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin süre biterken 3 sayılık isabet buldu ve ilk çeyrek Beşiktaş'ın 20-16 üstünlüğü ile tamamlandı.

Derbide 2. periyot Jantunen'in pota altından bulduğu basketle başladı. Karşılıklı sayılarla geçilen bölüm sonrası siyah-beyazlılar 7 dakika 3 saniye kala aldıkları molaya 25-22'lik skorla girdi. Hücumda etkinliğini artıran Beşiktaş üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı 10'a yükseltti. Tarık Biberovic, üst üste 3 sayılık atışlarında isabet sağlarken, Beşiktaş'ta önce Sertaç, sonrasında da Anthony Brown farkı yeniden çift haneli sayıya taşıdı.

Berk Uğurlu'nun kenar çizgisinden kaydettiği 3 sayıya karşılık, Wade Baldwin teknik faulün de içinde olduğu bölümde 6 sayılık katkı sağladı. Soyunma odasına Beşiktaş'ın 45-40'lık Beşiktaş üstünlüğü ile girildi.

Beşiktaş, 3. çeyreğin ilk dakikalarında Vitto Brown ve Dotson ile bulduğu sayılarla farkı 11'e çıkartırken, Fenerbahçe bitime 5 dakika 27 saniye kala 9-0'lık seri yakaladı. 51-49

Karşılıklı sayılarla geçilen bölüm sonrası sarı-lacivertliler 54-54'lük eşitlik sağladı. Ev sahibinin savunma ribauntlarındaki etkili oyunuyla birlikte periyot 60-56 bitti.

Müsabakanın son çeyreği Devon Hall'un sayısıyla başlarken, Dotson 3 sayılık basketiyle yanıt verdi. Tarık ve Devon Hall, pota altından kaydettiği sayılarla Fenerbahçe adına skor üretirken, sonrasında iki takım da hücumlardan eli boş döndü. Yiğit Arslan'ın cepheden gören noktadan bulduğu 3 sayılık isabetle Beşiktaş 4 dakika 36 saniye kala farkı yeniden 6'ya çıkardı.

Horton-Tucker'ın turnikeyle bulduğu sayı sonrası skor bitime 3 dakika kala 71-69'a geldi. Savunma ribaundunu alan sarı-lacivertliler Jantunen ile bir sayı daha buldu ve mücadeleye yeniden eşitlik geldi. Devon Dotson'un 3 sayılık isabetiyle takımını öne geçirirken, Wade Baldwin turnikeyle karşılık verdi. 75-74

Savunmada kapılan topla hızlı çıkan Fenerbahçe'de Wade Baldwin, pota altından topu dışarıdaki Tarık Biberovic'e çıkarırken, Tarık'ın 1 saniye kala kaydettiği 3 sayılık sayı sarı-lacivertlileri 77-75 öne geçirdi.

Kalan kısa sürede Beşiktaş isabet bulamadı ve Fenerbahçe parkeden galip ayrılarak seride durumu 3-1'e taşıdı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Wade Baldwin 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Tarık Biberovic 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Beşiktaş'ta ise Yiğit Arslan 19 sayı kaydetti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik

Beşiktaş: Sertaç Şanlı 9, Devon Dotson 15, Vitto Brown 10, Anthony Brown 6, Yiğit Arslan 19, Berk Uğurlu 4, Matt Thomas 11, Conor Morgan 1

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Fenerbahçe Beko: Nicolo Melli 4, Tarık Biberovic 17, Devon Hall 10, Talen Horton-Tucker 10, Khem Birch 3, Mikael Jantunen 12, Wade Baldwin 21, Nando de Colo, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Melih Mahmutoğlu

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 20-16 (Beşiktaş lehine)

Devre: 45-40 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 60-54 (Beşiktaş lehine)

5 faulle çıkan: 30.31 Morgan (Beşiktaş), 00.42 Jantunen (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi

Kılıçdaroğlu, kurultay için ilk kez tarih verdi
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı

İstanbul'da metro raydan çıktı! Yaralılar var
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır

CHP'den istifa eden Cemil Tugay'ın yeni adresi şimdiden belli
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı

Kılıçlı yemin töreninde mahkemeden yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araçta göründükten sonra kaybolan yılan araç sahibinin evinin önünde ortaya çıktı

İtfaiye araçta bulamamıştı, bakın nerede ortaya çıktı
Gram altın çakıldı

Yatırımcılar şokta! Altın resmen çakıldı
Kılıçdaroğlu 'FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum' sözlerine açıklık getirdi

O sözlerine açıklık getirdi! "FETÖ ajanları" diyerek kimleri kastetti?
Konteyneri basan damat, ayrılmak isteyen nişanlısını ve babasını öldürdü

Konteyner kentte dehşet! Nişan bozulunca ortalığı kana buladı
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
İki porsiyon et dönere servet ödedi

Ufacık et dönere ödediği paraya isyan etti: Restoranlar çıldırmış
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak