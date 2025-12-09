Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı açıklandı. Türkiye Kupası'nda aynı gruba düşen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın karşılaşacağı derbinin günü de belli oldu.
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta maçları:
17 Aralık Çarşamba:
- 15.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
- 18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
- 20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
18 Aralık Perşembe:
- 17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)
- 20.30 Galatasaray- RAMS Başakşehir FK (RAMS Park)
23 Aralık Salı:
- 15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Kocaeli)
- 17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- 20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)
24 Aralık Çarşamba:
- 13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol (Iğdır Şehir)
- 15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)
- 18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri (Stat belli değil)
- 20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)