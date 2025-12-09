Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı açıklandı. Türkiye Kupası'nda aynı gruba düşen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın karşılaşacağı derbinin günü de belli oldu.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ 23 ARALIK'TA

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 23 Aralık Salı günü 20.30'da oynanacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta maçları:

17 Aralık Çarşamba:

15.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

18 Aralık Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)

20.30 Galatasaray- RAMS Başakşehir FK (RAMS Park)

23 Aralık Salı:

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Kocaeli)

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

24 Aralık Çarşamba: