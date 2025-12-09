Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 23 Aralık Salı günü 20.30'da oynanacak.

  • Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçı 23 Aralık Salı günü 20.30'da oynanacak.
  • Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk hafta programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı açıklandı. Türkiye Kupası'nda aynı gruba düşen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın karşılaşacağı derbinin günü de belli oldu.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ 23 ARALIK'TA

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 23 Aralık Salı günü 20.30'da oynanacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta maçları:

17 Aralık Çarşamba:

  • 15.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
  • 18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
  • 20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

18 Aralık Perşembe:

  • 17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)
  • 20.30 Galatasaray- RAMS Başakşehir FK (RAMS Park)

23 Aralık Salı:

  • 15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Kocaeli)
  • 17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

24 Aralık Çarşamba:

  • 13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol (Iğdır Şehir)
  • 15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)
  • 18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri (Stat belli değil)
  • 20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Cemre Yıldız
500

title