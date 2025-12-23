Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Derbinin ilk 11'leri belli oldu.

  • Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçı saat 20.30'da başlayacak.
  • Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Tarık Çetin, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz ve Kerem yer alıyor.
  • Beşiktaş'ın ilk 11'inde Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim ve Abraham yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.30'DA

Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Dev derbinin hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvedatsimsekli:

fenere geçmiş olsun

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Ergin Ataman, ''10 bin eğitimsiz anneme küfür etti'' demişti! Fenerbahçe'ye ceza geldi

''10 bin eğitimsiz anneme küfretti'' demişti! F.Bahçe'nin başını yaktı
Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren adamı savunması da kurtaramadı
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Konyaspor, Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı

Konyaspor mutlu sona ulaştı! Galatasaray'dan transfer