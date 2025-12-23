Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.30'DA

Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Dev derbinin hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham.