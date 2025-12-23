Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Derbinin ilk 11'leri belli oldu.
- Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçı saat 20.30'da başlayacak.
- Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Tarık Çetin, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz ve Kerem yer alıyor.
- Beşiktaş'ın ilk 11'inde Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim ve Abraham yer alıyor.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
MAÇ SAAT 20.30'DA
Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Dev derbinin hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham.