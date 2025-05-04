Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisinde Mağlup Oldu: Taraftarın Tepkisi Şiddetli

Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisinde Mağlup Oldu: Taraftarın Tepkisi Şiddetli
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, Samandıra'da taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı. Takım otobüsünü ıslıklayan taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç için istifa çağrısında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Samandıra'da tepkiyle karşılandı.

Ülker Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 1-0'lık yenilgisiyle sona eren Beşiktaş derbisinin ardından Fenerbahçe kafilesi, takım otobüsüyle Samandıra'ya hareket etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne ulaşan kafileyi karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, otobüsü ıslıklayarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç için "İstifa" tezahüratı yaptı.

Taraftarlar, ayrıca kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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