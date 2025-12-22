Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gözler kalecilerde

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide, Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson kadroda olmayacak. Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ise derbide kalesini koruyacak. Fenerbahçe'de ise Tarık Çetin veya İrfan Can Eğribayat kaleyi devralacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde gözler kalecilerde olacak.

Fenerbahçe'nin Chobani Stadı'ndaki C Grubu ilk maçında sarı-lacivertli takımın Brezilyalı file bekçisi Ederson kadroda olmayacak. Noel tatili için daha önce yönetimden izin alan Ederson, yarınki maçta takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş'ta ise Sergen Yalçın'ın göreve geldikten sonra formayı verdiği Ersin Destanoğlu, derbide siyah-beyazlıların kalesini koruyacak.

Tarık Çetin'in ilk derbi heyecanı

Fenerbahçe'de Ederson'un yokluğunda kale İrfan Can Eğribayat ya da Tarık Çetin'e emanet edilecek.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Ederson'un yokluğunda ilk 11'de sahaya sürmesi beklenen Tarık Çetin, bu sezon ligde 2 maçta boy gösterirken bu karşılaşmalarda 1 gol yedi.

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Tarık, yarınki maçta oynaması durumunda kariyerindeki ilk derbi heyecanını yaşayacak.

İrfan Can Eğribayat 4 derbide görev yaptı

Sarı-lacivertli ekibin diğer file bekçisi İrfan Can Eğribayat ise bugüne kadar Fenerbahçe formasıyla 4 derbide boy gösterdi ancak galibiyet yaşayamadı.

2022-23 sezonunda sarı-lacivertli ekibin deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup olduğu maçta ilk derbi maçını oynayan İrfan Can, 2023-24 sezonunda ise derbilerde forma giymedi.

Livakovic'in sakatlık yaşadığı dönemde geçen sezon Jose Mourinho'nun formayı verdiği İrfan Can Eğribayat, 2 Galatasaray, 1 de Beşiktaş derbisinde oynadı.

Fenerbahçe, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de Galatasaray'a 2-1 mağlup olurken kaleyi İrfan Can Eğribayat, korudu.

Sarı-lacivertlilerin, iç sahada Beşiktaş'a 1-0 kaybettiği maçta da sahada olan İrfan Can Eğribayat, ligin ikinci yarısında deplasmanda 0-0 sona eren Galatasaray müsabakasında da forma giymişti.

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın oynadığı 4 derbide rakiplerine 3 kez mağlup oldu, 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ersin Destanoğlu'nun 7. Fenerbahçe derbisi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın eldivenleri teslim ettiği Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takımla kariyeri boyunca Fenerbahçe'ye karşı 6 müsabakada forma giydi.

Beşiktaş altyapısından yetişip 2018-19 sezonu öncesinde A takıma yükselen 24 yaşındaki Ersin Destanoğlu, 6'sı Fenerbahçe, 6'sı Galatasaray ile oynanan 12 derbi maçta boy gösterdi.

Sarı-lacivertlilerle oynanan 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe karşısındaki ilk mağlubiyetini, bu sezonun ilk yarısında deplasmanda sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçta yaşadı.

Ersin, Fenerbahçe maçlarında meşin yuvarlağı kalesinden 7 kez çıkardı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
