Beşiktaş maçından notlar (Beşiktaş cephesi)

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın, kadroda 7 yeni ismi derbide sahaya sürdü. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı maçı takip etti.

SÜPER Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27'nci haftasında iç sahada 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının 11'inde değişiklik yapmadan takımını sahaya sürdü. Kalede eldivenleri Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Murillo, Agbadou, Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Orta alanda Ndidi, Asllani ve Orkun'u sahaya süren Yalçın; hücum hattının sağında Cerny, solunda ise Olaitan'ı 11'de oynattı. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Hyeon-gyu Oh oldu.

7 İSMİN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ

Beşiktaş'ta 7 futbolcu ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlı ekibin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Yasin Özcan, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Emmanuel Agbadou ve Devis Vasquez ilk kez Fenerbahçe'ye rakip oldu. Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, kaleci Vasquez ve Yasin Özcan yedek kulübesinde yer aldı.

BAKAN BAK KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği derbi karşılaşmayı tribünden takip etti. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da, Kadıköy deplasmanında oyuncularını yalnız bırakmadı.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ KAPALI GİŞE

Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe'ye konuk olduğu derbi maçta, Beşiktaşlı taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadı. Tüpraş Stadyumu önünde toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, araçlarla Kadıköy'e geldi. Yaklaşık 2 bin 100 Beşiktaş taraftarı, Chobani Stadyumu'ndaki yerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
