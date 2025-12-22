Haberler

Fenerbahçe–Beşiktaş derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek

Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak derbi maçı, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

TÜRKİYE Kupası C Grubu'nda ilk hafta heyecanı, yarın oynanacak Fenerbahçe– Beşiktaş derbisiyle yaşanacak. Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Müsabakada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak.

