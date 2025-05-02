Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi 100'den Fazla Ülkede Canlı Yayınlanacak
Trendyol Süper Lig 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Derbi, pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS üzerinden canlı yayınlanacak ve 5 kıtada 100'den fazla ülkede izlenebilecek.
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.
Trendyol Süper Lig'de 34. haftası Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine sahne olacak. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi pazar saat 19.00'da beIN SPORTS ekranlarından sporseverlerle buluşacak. 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak bu dev mücadele, İngilizce dil seçeneğiyle uluslararası izleyicilere özel anlatımla aktarılacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor