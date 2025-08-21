Fenerbahçe, Benfica'yı elinden kaçırdı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İlk sıradaki İngiltere'yi İtalya ve İspanya takip ederken, Türkiye 9. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, lig aşamasına kalabilmek için Portekiz'deki rövanş maçına çıkacak.
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak takımların belli olacağı play-off'ta ilk maçlar başladı. Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk ederken mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
TUR PORTEKİZ'E KALDI
Sarı-lacivertliler, Portekiz'deki maçta Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynadığı ilk maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
İşte UEFA ülke puanında son durum;
1. İngiltere - 94.839
2. İtalya - 84.374
3. İspanya - 78.703
4. Almanya - 74.545
5. Fransa - 67.748
6. Hollanda - 61.283
7. Portekiz - 55.566
8. Belçika - 53.250
9. TÜRKİYE - 43.400
10. Çekya - 40.100