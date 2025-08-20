Fenerbahçe - Benfica Maçına 233 Medya Mensubu Akredite Oldu

Fenerbahçe - Benfica Maçına 233 Medya Mensubu Akredite Oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşıyor. Kadıköy'de oynanan karşılaşmaya yazılı ve görsel basın ilgi gösterdi. Muhabir ve foto muhabirlerden 17'si yabancı toplam 233 medya mensubu müsabakaya akredite edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
