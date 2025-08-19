Fenerbahçe, Benfica Karşısında Kadıköy Performansına Güveniyor

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk edecek Fenerbahçe, tur için Kadıköy'deki performansına güveniyor.

Sarı-lacivertli ekip, tarihinde Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Avrupa'da 49. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, özellikle son dönemde iç saha maçlarında, Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu.

Geride kalan 3 sezonda Avrupa'da gruplardan çıkmayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turunda boy gösterdi.

Bu periyotta sahasında 24 mücadeleye çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 16 galibiyete imza atarken 4 mağlubiyet yaşadı, 4 karşılaşmada ise rakipleriyle yenişemedi.

Son maçında fark attı

Fenerbahçe, Avrupa'daki son maçında sahasında etkileyici performans ortaya koydu.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 2022-23 sezonu başında Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe, sahasında normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçı uzatma bölümünde 2-1 kaybetti. Sarı-lacivertliler, o maçtan sonra Avrupa kupalarında iç sahada rakiplerine karşı üstünlük elde etti.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte Lugano, Olympiakos, Spartak Trnava, Ludogorets, Nordsjaelland, Twente, Maribor, Zimbru, Sevilla, AEK Larnaca, Dinamo Kiev, Austria Wien, Slovacko, Union Saint-Giollis, Anderlecht ve Feyenoord'a karşı galip gelirken Rennes, Lille, Manchester United ve Olimpik Lyon ile berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, Union Saint-Giollis, Athletic Bilbao ve Rangers'a ise boyun eğdi.

Kadıköy'deki son Avrupa maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk eden sarı-lacivertliler, rakibine karşı 5 gollü galibiyet elde etti.

Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda gol yollarında etkili oldu.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 24 maçta rakip fileleri 55 kez havalandırırken kalesinde 23 gol gördü.

3 farklı teknik adam görev aldı

Fenerbahçe futbol takımının Avrupa'da son dönemde iç sahadaki başarısında 3 farklı teknik adam kulübede yer aldı.

Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda Jorge Jesus, 2023-24 sezonunda İsmail Kartal, son 2 sezonda ise Jose Mourinho yönetiminde sahaya çıktı.

Jesus yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan ve son 16 turunda İspanya'nın Sevilla ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşını 1-0 kazansa da elenen taraf oldu.

İsmail Kartal yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren sarı-lacivertliler, çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon lig aşamasını 24. tamamlayıp üst tura yükselen Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht'i eleyerek son 16 turuna kaldı. Bu turda İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibiyle karşılaşan Jose Mourinho'nun ekibi, iç sahada 3-1 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda 2-0 kazanarak maçı uzatmalara götürdü. Fenerbahçe penaltı atışları sonucunda elenerek Avrupa'ya veda etti.

Sarı-lacivertliler, Mourinho yönetiminde bu sezon da Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 3. eleme turunda saf dışı bıraktı.

İç sahada 143 maçta 74 galibiyet

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 143 maçta 74 galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 143 maçta 74 galibiyetin yanı sıra 31 beraberlik ve 38 yenilgi yaşadı.

İç saha maçlarında rakip fileleri 212 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 138 gole engel olamadı.

