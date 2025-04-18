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Fenerbahçe, Bellona Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürüyor

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Fenerbahçe, 20 Nisan Pazar günü Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, core çalışması, ısınma, koordinasyon ve taktiksel programlarla idman gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü Bellona Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. 2 gruba ayrılan futbolcular pas organizasyonunun ardından taktiksel ve bireysel programlarla günü tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenman ile Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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