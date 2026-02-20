Haberler

Basketbol Erkekler Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Türkiye Kupası Dörtlü Final yarı finalinde Türk Telekom'u 86-78 mağlup ederek Beşiktaş ile finalde karşılaşmaya hak kazandı. Final maçı pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Basketbol Erkekler Ziraat Bankası Türkiye Kupası Dörtlü Final yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 86-78 mağlup ederek finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş pazar günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu

Fenerbahçe: Baldwin 17, Tarık Biberovic 8, Birch 2, Horton-Tucker 29, de Colo 6, Onuralp Bitim 8, Jantunen 11, Boston Jr. 2, Metecan Birsen 3, Melih Mahmutoğlu, Bacot

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Türk Telekom: Trifunovic 10, Ata Kahraman, Simonovic 11, Doğuş Özdemiroğlu 9, Bankston 8, Allman 11, Alexander 9, Usher 8, Smith 12, Berkan Durmaz

Başantrenör: Erdem Can

1. Periyot: 11-20

Devre: 34-42

3. Periyot: 60-56 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
