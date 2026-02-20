Basketbol Erkekler Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu
Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Türkiye Kupası Dörtlü Final yarı finalinde Türk Telekom'u 86-78 mağlup ederek Beşiktaş ile finalde karşılaşmaya hak kazandı. Final maçı pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
Fenerbahçe ile Beşiktaş pazar günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu
Fenerbahçe: Baldwin 17, Tarık Biberovic 8, Birch 2, Horton-Tucker 29, de Colo 6, Onuralp Bitim 8, Jantunen 11, Boston Jr. 2, Metecan Birsen 3, Melih Mahmutoğlu, Bacot
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Türk Telekom: Trifunovic 10, Ata Kahraman, Simonovic 11, Doğuş Özdemiroğlu 9, Bankston 8, Allman 11, Alexander 9, Usher 8, Smith 12, Berkan Durmaz
Başantrenör: Erdem Can
1. Periyot: 11-20
Devre: 34-42
3. Periyot: 60-56 - İSTANBUL