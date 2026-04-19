Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, Trabzonspor ile oynadığı maçı 93-90 kazanarak önemli bir galibiyet aldı. Maçta öne çıkan oyuncular arasında Fenerbahçe'den Biberovic ve Trabzonspor'dan Reed yer aldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Alper Gökçebel
Fenerbahçe Beko: Melli 14, Boston 6, Tarık Biberovic 21, Jantunen 10, Hall 6, Metecan Birsen 1, Baldwin 10, Mert Emre Ekşioğlu, de Colo 9, Onuralp Bitim 7, Silva 9
Trabzonspor : Reed 31, Berk Demir 2, Yeboah 16, Taylor 4, Delgado 15, Girard 19, Tinkle, Alican Güney, Hamm, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 3
Beş faulle çıkan oyuncular: 32.05 Berk Demir, 36.51 Taylor ( Trabzonspor )
1. Periyot: 18-23
Devre: 41-39
3. Periyot: 72-70
