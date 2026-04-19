Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, Trabzonspor ile oynadığı maçı 93-90 kazanarak önemli bir galibiyet aldı. Maçta öne çıkan oyuncular arasında Fenerbahçe'den Biberovic ve Trabzonspor'dan Reed yer aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Alper Gökçebel

Fenerbahçe Beko: Melli 14, Boston 6, Tarık Biberovic 21, Jantunen 10, Hall 6, Metecan Birsen 1, Baldwin 10, Mert Emre Ekşioğlu, de Colo 9, Onuralp Bitim 7, Silva 9

Trabzonspor : Reed 31, Berk Demir 2, Yeboah 16, Taylor 4, Delgado 15, Girard 19, Tinkle, Alican Güney, Hamm, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 3

Beş faulle çıkan oyuncular: 32.05 Berk Demir, 36.51 Taylor ( Trabzonspor )

1. Periyot: 18-23

Devre: 41-39

3. Periyot: 72-70

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Trabzonspor'u 93-90 yendi.

Kaynak: AA / Can Öcal
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

