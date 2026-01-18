Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği TOFAŞ'ı 90-82 mağlup etti. Maçın skorları: 1. Periyot 19-23, Devre 45-38, 3. Periyot 68-59.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Şakacı, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök

Fenerbahçe Beko : Onuralp Bitim 5, Melih Mahmutoğlu 9, Horton-Tucker 15, Melli 2, Birch 2, Bacot 10, Metecan Birsen 11, Emre Ekşioğlu 3, Boston 9, de Colo 4, Biberovic 10, Jantunen 10

TOFAŞ: Perez 8, Yiğitcan Saybir 11, Tolga Geçim 6, Blazevic 8, Besson 9, Floyd 14, Özgür Cengiz 5, Whaley, Kidd 7, Lewis 5, Furkan Korkmaz 9

1. Periyot: 19-23

Devre: 45-38

3. Periyot: 68-59

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
