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Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Mağlup Etti
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THY Euroleague'in 26. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'i 78-67'lük skorla yenerek 17. galibiyetini elde etti.

THY Euroleague'in 26. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i 78-67 mağlup ederek 17. galibiyetini elde etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Olegs Latisevs (Letonya), Guido Giovannetti (İtalya)

Fenerbahçe : Nigel Hayes 20, Bonzie Colson 4, Marko Guduric 10, Sertaç Şanlı, Arturs Zagars 5, Tarık Biberovic 7, Nicolo Melli 3, Devon Hall 6, Errick McCollum 19, Khem Birch, Dyshawn Pierre 4, Jilson Bango

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Real Madrid: Alberto Abalde 6, Facundo Campazzo 11, Bruno Fernando 5, Edy Tavares 7, Dennis Smith Jr. 6,

Usman Garuba 5, Andres Sarita 9, Hugo Gonzalez 2, Serge Ibaka 6, Xavier Rathan Mayes 3, Sergio Llull 7,

Eli John Ndiaye

Başantrenör: Jesus Mateo

1. Periyot: 16-16

Devre: 40-28 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 58-47 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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