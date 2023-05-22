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Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalde Tofaş ile eşleşti

Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalde Tofaş ile eşleşti

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor'u sahasında 84-82 mağlup eden Fenerbahçe Beko normal sezonu galibiyetle kapadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor'u sahasında 84-82 mağlup eden Fenerbahçe Beko normal sezonu galibiyetle kapadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor'u konuk eden Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 84-82 kazandı. Bitime bir maç kala ikinciliği garantileyen sarı-lacivertliler, bu sonuçla normal sezonu 24 galibiyet, 6 mağlubiyetle tamamladı ve play-off çeyrek finalinde ligi yedinci sırada tamamlayan Bursa temsilcisi Tofaş ile eşleşti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Ali Şakacı xx, Burak Yılmaz xx

Fenerbahçe Beko: Wilbekin xxx 18, Şehmus Hazer xx 12, Pierre x 5, Samet Geyik x, Jekiri x 4, Motley xxx 17, Edwards xx 10, Biberovic x 2, Antetokounmpo xxx 14, Melih Mahmutoğlu x2

Frutti Extra Bursaspor: Needham xx 10, Clemmons xx 15, Onuralp Bitim xxx 16, Dudzinski xx 11, Auguste xx 15, Yiğitcan Saybir xx 8, Dawkins x 2, Ömer Utku Al xx 5, Mithat Can Özalp x, Mehmet Nihat Atalan x

1. Periyot: 22-21 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 45-42 (Fenerbahçe Beko lehine)

3. Periyot: 64-62 (Fenerbahçe Beko lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Frutti Extra Bursaspor Fenerbahçe Beko Tofaş Spor Haberler

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