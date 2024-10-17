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Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı Türkiye'de değil, başka ülkede oynanacak

Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı Türkiye'de değil, başka ülkede oynanacak
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Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika arasında 29 Ekim Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanması planlanan EuroLeague 6. hafta müsabakası, yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri dolayısıyla Litvanya'da oynanacak. Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma yerel saat ile 20.30'da başlayacak.

THY EuroLeague 6. haftasında Fenerbahçe Beko ile İsrail temsilcisi Maccabi Playtika arasında İstanbul'da oynanması planlanan karşılaşmanın yeri değişti.

LİTVANYA'DA OYNANACAK

29 Ekim Salı günüÜlker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanması planlanan karşılaşmanın Litvanya'da oynanacağı açıklandı. Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka yerel saat ile 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Takımımız Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika arasında 29 Ekim Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanması gereken Turkish Airlines EuroLeague 6. hafta müsabakası, yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri dolayısıyla farklı bir ülkede oynanacaktır.

Tedbir odaklı verilen bu karar doğrultusunda, Kulübümüz ve EuroLeague yetkililerince yapılan araştırma ve görüşmeler neticesinde;

Müsabakaya yerel otoriteler tarafından bu müsabakanın oynanmasına izin verilen, ilgili tarihte uygunluğu bulunan ve EuroLeague müsabaka kriterlerini karşıyabilen Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'nın ev sahipliği yapmasına karar verilmiştir.

Yerel saat ile 20.30'da oynanacak müsabaka taraftarlara açık olacaktır.

Müsabakanın bilet satışı ve kombine sahiplerimizin bu karşılaşmanın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanamayacak olması dolayısıyla yaşayacakları mağduriyetin giderilmesi ile ilgili bilgilendirme resmi internet sitemizden yapılacaktır."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko Fenerbahçe Basketbol Litvanya 29 Ekim Türkiye Kaunas Spor

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Yorumlar (1)

Huso Musu:

arabistan olsa gitmezdiniz....

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