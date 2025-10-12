Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı 87-73 Mağlup Etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Karşıyaka'yı 87-73 yenerek ligdeki başarısını sürdürdü.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik, Tolga Edis
Fenerbahçe Beko: Tarık Biberovic 14, Devon Hall 6, Metecen Birsen 5, Scottie Wilbekin 11, Khem Birch 2, Onuralp Bitim 15, Nicolo Melli 3, Wade Baldwin 5, Jantunen 4, Arturs Zagars 6, Melih Mahmutoğlu 16, Emre Ekşioğlu
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Karşıyaka: Samet Geyik 12, Justin Alston 13, Chris Chiozza 4, Michael Jarade Moore 13, Charles Manning Jr. 17, Cameron Young 8, Ricky Tarrant, Mert Celep, Ege Özçelik, Egemen Yapıcı, Murat Kuntker 4
Başantrenör: Faruk Beşok
1. Periyot: 27-15 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 43-38 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 65-50 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL